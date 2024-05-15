Bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Kalite Ödül Töreni, Crowne Plaza Orya Park'da yapıldı.Sunuculuğunu Doğancan Özadlı ve Özge Ulusoy'un yaptığı ödül töreninde ünlüler yoğun katılım gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Alanında yapmış olduğu çalışmalarıyla Prof.Dr Fatma Sibel Jagoda "Yılın En Başarılı Thetahealing Eğitmeni " ödülüne layık görüldü. Prof.Dr Fatma Sibel Jagoda kırmızı halıda röportajını Didem Aksu ile yaptı. Ödül gecesinde adeta şıklık yarışı vardı ve Prof.Dr Fatma Sibel Jagoda giydiği Siyah renkli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı. Gecede ünlü isimlerde ödüllerini sunucuların ellerinden aldı. Prof Dr. Fatma Sibel Jagoda " Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ödüller bizleri işimizde daha da motive ediyor. Bu tarz ödül törenleri sosyalleşmede de önemli roller oynuyor.Daha fazla ödül almak her insanın en büyük hayalidir " dedi.

Geceye katılan ünlü isimler ile sohbet edip hatıra resmide çekildi.