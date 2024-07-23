31 Ekim – 3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek PROMOGIFT İstanbul, bir taraftan sektör firmalarımızı yeni pazarlara açarken, diğer yandan da özellikle kamuda tasarruf tedbirlerinin yol açacağı iç piyasadaki daralmanın etkilerini azaltacak yeni ihracat fırsatları oluşturacak.İSTANBUL (İGFA) - Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin pek çok sektörü doğrudan ya da dolaylı yoldan etkilemesi bekleniyor.

Promosyon ve tanıtım ürünlerinin hediye veya eşantiyon kapsamında değerlendirilerek yasaklanmış olmasını, 300 bin kişilik istihdama sahip Türkiye Promosyon Sektörü için olumsuz bir gelişme olarak nitelendiren PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, çıkışı ihracatta gördüklerini söyledi.

Fuarların bu noktadaki önemine dikkati çeken Karatemiz, “Derneğimizin desteğiyle 31 Ekim – 3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek PROMOGIFT İstanbul, bir taraftan sektör firmalarımızı yeni pazarlara açarken, diğer yandan da özellikle kamuda tasarruf tedbirlerinin yol açacağı iç piyasadaki daralmanın etkilerini azaltacak yeni ihracat fırsatları yaratacak” dedi.

Türkiye Promosyon Sektörü’nün çatı kuruluşlarından PROMASİAD desteğiyle bu yıl ikinci kez ayrı bir fuar olarak düzenleyecekleri PROMOGIFT İstanbul’un, katılımcı firmalar ve profesyonel ziyaretçileri için önemli ticaret fırsatları oluşturacağını söyleyen Fuar Direktörü Seda Bozkurt iseyeni pazarlara açılmayı hedefleyen promosyon firmalarını PROMOGIFT’e beklediklerini ifade etti.