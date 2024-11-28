Başta KOBİ’ler olmak üzere her sektörden, her ölçekteki firma için kurumsal reklam ve tanıtım çözümlerini bir arada sunan PROMOGIFT İstanbul, bu yıl yurt dışından gelen ziyaretçi sayısını yüzde 67, toplam ziyaretçi sayısını ise yüzde 36 oranında arttırdı.İSTANBUL (İGFA) - Tekstil ürünleri, hediyelik eşyalar, kırtasiye ve ofis aksesuarları, teknoloji ve elektronik eşyalar, matbaa ürünleri, geri dönüşümlü ürünler gibi kurumsal tanıtım materyalleri ile promosyon baskı sistemlerine dair yenilikleri çatısı altında buluşturan PROMOGIFT İstanbul, katlanarak büyüyen ziyaretçi sayısıyla sektörel bazdaki önemini bir kere daha ortaya koydu.

Fuar Direktörü Seda Bozkurt, uluslararası ziyaretçi sayısında yüzde 67 gibi çarpıcı bir artış oranının elde edilmesinin fuarın etkinliği, verimliliği ve kapsayıcılığının açık bir göstergesi olduğunu belirterek, "Katılımcılarımızın yüksek derecedeki memnuniyetini de göz önünde bulundurursak, PROMOGIFT İstanbul’un hızla büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini söyleyebilirim" dedi.