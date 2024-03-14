Kurumsal tanıtım ve reklam ürünleri sektörünün 2024 buluşmasında tarih belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Informa Markets tarafından PROMASİAD’ın destekleriyle düzenlenen PROMOGIFT İstanbul’un yeni tarihleri açıklandı.

Firmalara tanıtım ve promosyon çözümleri sunan fuar bu yıl 31 Ekim – 3 Kasım tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek.

Tekstil ürünleri, hediyelik eşyalar, kırtasiye ve ofis aksesuarları, teknoloji ve elektronik eşyalar, matbaa ürünleri, geri dönüşümlü ürünler gibi kurumsal tanıtım materyalleri ile promosyon baskı sistemlerine dair yeniliklerin bir arada sergileneceği PROMOGIFT İstanbul, 1 milyar dolar ihracat hedefleyen promosyon sektörüne doğrudan ticaret katkısı da sağlayacak.

Promosyon dünyasının bütün paydaşlarını uluslararası ölçekli bir fuar altında buluşturma hedefiyle yola çıkan PROMOGIFT İstanbul’un 2024 buluşmasına, 110’dan fazla firma ile yurt içi ve yurt dışından 6 binin üzerinde alıcının gelmesi hedefleniyor.