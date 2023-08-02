Firmaların tanıtım ve reklam ürünleri ihtiyaçlarına tek adresten çözüm sunmayı hedefleyen PROMOGIFT İstanbul, 21-24 Eylül 2023 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Tarsus Fuarcılık ile iş birliği kapsamında bu yıl ilk kez ayrı bir fuar olarak gerçekleştirecekleri organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, “Sektör olarak 2023’ü 1 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedefliyoruz. Yurt içi ve yurt dışından binlerce doğrudan satın almacının geleceği PROMOGIFT İstanbul, promosyon firmalarımıza yeni bağlantı fırsatları yaratacak. Fuarın, ihracat hedefimize milyonlarca dolarlık katkı sağlamasını öngörüyoruz” dedi.

En çok yurt dışı satışların başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiği belirten Karatemiz, "Yerli üreticilerin katılımcı olarak yerini aldığı PROMOGIFT İstanbul 2023’e farklı coğrafyalardan doğrudan satın almacılar gelecek. Dolayısıyla sektörümüz, fuarda hem mevcut pazarlarını daha da güçlendirme hem de yeni iş bağlantıları ve farklı ihracat kanalları kazanma fırsatı bulacak” diye konuştu.

Türkiye’nin gerek konumu, gerek tasarım ve üretim gücü, gerekse maliyet avantajıyla, pek çok sektörde uluslararası ölçekte rekabet gücünün bulunduğunu vurgulayan Karatemiz, özellikle yeni tedarik rotaları arayan ülkelerin, promosyon sektöründe de Türkiye’yi önemli bir partner olarak gördüğünü kaydetti.