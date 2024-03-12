Yoğun protein kaynağı olan süt ve süt ürünlerinin oruç tutanları uzun süre tok tutması sebebiyle Ramazan sofralarında bulunması tavsiye ediliyor.İSTANBUL (İGFA) - Yaz aylarına göre oruçlu kalma süresi azalsa da beslenme uzmanları Ramazan boyunca bağışıklık sisteminin korunmasına özen gösterilmesine dikkat çekiyor.

Protein kaynağı süt ve süt ürünleri uzun saatler tok tutarken, sağlıklı bir Ramazan için süt, ayran ve peynirden vazgeçilmemesi uyarısında bulunuldu.

Beslenme uzmanları hava sıcaklıklarının düşük olmasına karşın uzun saatler boyunca aç kalmanın yaratacağı sağlık sorunlarından korunmak amacıyla sofralarda protein kaynağı besinler olan süt ve süt ürünlerine yer vermelerini önerdi.

Ramazanda oruç tutacak kişilere hem dengeli beslenmeyi hem de bağışıklık sistemini korumaya yardımcı olan besinleri tüketmelerini öneren uzmanlar, “Protein ve kalsiyum zengini besinler hem uzun süren tokluk sağladıkları için hem de sindirimi kolaylaştırdığı için Ramazan aylarında tercih edilmesi oruç tutanların sağlığında önemli bir yeri bulunuyor” şeklinde tavsiyelerde bulunuyor.

Sektör temsilcilerinden Arda Aksaray, yoğurt, ayran ve peynirin Ramazan ayında en önemli besin kaynağı olduğuna dikkat çekerek, “Peynir ülkemizin en önemli ve sofralarımızın en sevilen besin kaynağı. Peynirsiz bir kahvaltı ya da bir iftar sofrası düşünmek mümkün değil. Damak tadımıza hitap eden peynir aynı zamanda içeriğindeki sodyum sayesinde oruç tutanların tansiyonunu dengeleme özelliğine de sahip bir besin. Sağlıklı ve ağız tadımızın bozulmadığı bir Ramazan ayında sofralarımızdan sütü, peyniri, yoğurt ve ayranı eksik etmeyelim" dedi.