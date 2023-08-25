Tırnak yatağına yapıştırılan, tırnağın uzatılması ve sağlıksız tırnakların daha estetik görüntü sağlaması amaçlı, tırnak üzerine çeşitli yöntemlerle yapılan sistem olan protez tırnak, nasıl uygulanır ve uygulanırken nelere dikkat edilmelidir?Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Protez tırnak uzmanı İrem Karakuş, protez tırnakla ilgili Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

Protez tırnağın kendi içerisinde jel, akrilik ve tips olarak ayrıldığına değinen protez tırnak uzmanı İrem Karakuş, “Protez tırnak, tırnak yeme ve tırnak eti yeme gibi problemlerde tedavi amaçlı yapılan estetik görünüm sağlayan bir uygulamadır. Aslında protez tırnak halk dilinde tipsle yapılan tırnaktır. Protez tırnak; akrilik, jel ve tips gibi kendi içinde ayrılır. Hangi işlemin yapılacağını kişinin tırnak anatomisi belirler. Örneğin tırnak yeme problemi olan kişilerde protez tırnak kullanılır. Bu gibi problemi olmayanlar kişilerde jel ile uzatma yapılabilir.” dedi

“KALİTESİZ ÜRÜN TIRNAK MANTARI YAPABİLİR”

Protez tırnakta kullanılan ürünlerin dezenfekte edilmesinin oldukça önemli olduğuna dikkat çeken İrem Karakuş, uygulamada kullanılan jelin ve genel ürünlerin kalitesi önemli olduğunu belirterek, tırnak sağlığı için protez tırnakların üç haftada bir yenilenmesi gerektiğini söyledi. Tırnakların 1,5-2 ay sürede kendisini yenileyebildiğine dikkati çeken Karakuş, "Bizim önerdiğimiz bu değildir. Tırnaklarımız ve saçlarımız ölü keratin hücrelerinden oluşur. 3 haftada bir uzar ve tırnak sağlığı açısından protez ve jel tırnakların 3 hafta bir yenilenmesi gerekir" dedi.

PROTEZ TIRNAK, KENDİ TIRNAĞIMIZI İNCELTİR Mİ?

İyi ürün ve iyi bir danışan tercih edilirse tırnakların en az hasarı alacağını belirten protez tırnak uzmanı İrem Karakuş, “Yapılan işlemler, iyi bir ürün kullanıldığı sürece ve profesyonel danışan tercih edilirse oldukça az hasar görür. Her tırnakta olmasa da bazı tırnaklarda incelme meydan gelebilir. Bunun ise işlem başında tırnaktaki keratin hücrelerinin ve yağının alınmasıdır. Fakat bazı yoğun incelmelerin sebebi freze makinesinin yanlış kullanım sonucundan kaynaklanmaktadır.” diye konuştu.

Bu arada ‘tırnakları dinlendirmek gerekir mi’ sorusuna yanıt veren Karakuş, “Tırnak ölü keratin hücresinden oluştuğu için nefes alan bir yapı değildir. Ara ara yaptırmak, mola vermek ya da çok sık yaptırmanın bir farkı yoktur.” diyerek, tırnak sağlığı açısından da mantarlı ya da sağlıksız tırnaklara herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğini kaydetti.