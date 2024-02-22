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Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın fotoğrafları kötü niyetli kişiler tarafından kullanılarak sosyal medya üzerinden reklama alet ediliyor. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın adı ve fotoğrafı kullanılarak açılan sahte bir sitede, takipçilere yönelik ilaç önerileri yapılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü simaların fotoğrafını kullanarak sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapanlar, bir haber sitesinin logosunu da kullanarak oluşturduğu sahte sitede bir psikiyatrist olmasına rağmen "Türkiye'nin önde gelen üroloğu erkek sağlığının sırrını paylaşıyor" ifadeleriyle Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın adını ve fotoğrafını kullanarak kamuoyunu yanıltıyor, aldatıyor.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilinmeyen bir firma benim adımı ve fotoğrafımı kullanarak, hiçbir tıbbi değeri olmayan üstelik benim alanıma girmeyen bir ilaç satmaya çalışıyor. Arayanlar, inananlar oluyor. Vatandaşı dolandırıyorlar." ifadelerini kullanarak, dolandırıcılığın vahametini vurguladı.

İnternet çağının avantajlarını yaşadığımız kadar dezavantajlarına da maruz kalıyoruz diyerek dijital okuryazarlığın önemine dikkat çeken Tarhan “Sosyal medya mecralarının yoğun kullanımı güvenilmez bilgi salgınına neden oldu. Kişinin ilgi alanına giren, cazip ve güzel görünen her şeye inanılması toplum sağlığı açısından tehdit edici. Alışveriş, sağlık, ilaç ve beslenme önerileri gibi… Örnekleri artırabiliriz. Doğrulanmamış, sorgulanmamış her detay tehdit niteliği taşıyor. Günümüz internet çağının en başlıca problemi dezenformasyon. İçeriği oluşturan kişi, kurum ya da kişilerin uzmanlığı, kaynağın yayınlandığı platformun güvenilirliği sorgulanmalı. Yine kaynakta sunulan kanıtlar, görseller, atıflar farklı kaynaklardan kontrol edilerek eleştirel bir süzgeçten geçirilmeli. Birden fazla kaynaktan doğrulama yapmak, yanıltıcı veya hatalı bilgilere maruz kalmayı önlemek açısından son derece önemlidir.” uyarısında bulundu.

Bu noktada kamuoyunu uyarıyor ve dikkatli olmalarını önemle vurgulayan Üsküdar Üniversitesi, dolandırıcılıkla mücadele etmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla gerekli adli ve hukuki süreçleri başlattıklarını kaydetti. Bu durumlarla karşılaşan kişilerin güvenilir kaynaklardan bilgi almalarını önemle tavsiye etti.