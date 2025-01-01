PTT, 2025 yılı Pul Emisyon Programını yayınlandı. Pulların tedavüle sunulacağı tarihler belli oldu. Yılın ilk pulu, 15 Ocak'ta "2025 Aile Yılı" olarak çıkacak.İSTANBUL (İGFA) - 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun PTT'ye verilen yetki ile Değerli Kağıtlar İşletme Prosedürü hükümleri doğrultusunda yıllık pul emisyon programları hazırlandı.

PTT tarafından yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek, üniversite ve benzeri kuruluşlar ile gerçek kişilerden alınan öneriler, dünya pulculuğundaki gelişmelerin uluslararası pulculuk gelenekleri ve yıl içerisinde gerçekleşecek önemli ulusal ve uluslararası olaylar göz önünde bulundurularak gerekli araştırmalar yapıldığının altı çizildi. Pul emisyon programları uluslararası filatelik uygulamalar ve pulların filatelik değerleri açısından tematik konular başta olmak üzere şirket tarafından uygun görülen 15 farklı konuya ilave olarak, beklenmedik önemli olaylar ve Hükümetçe uygun görülecek konular için on konu olmak üzere en çok 25 konuya yer verilerek hazırlandığı kaydedildi.

İşte 2025 yılında pulların tedavüle sunulacağı tarihler şöyle.