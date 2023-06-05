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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde “Dünya Çevre Günü (Ekolojik Okuryazarlık) 05.06.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.

PTT AŞ tarafından "Dünya Çevre Günü (Ekolojik Okuryazarlık)" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 5 Haziran 2023 tarihinde tedavüle sunuldu. İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ 5 Haziran 2023 tarihinde "Dünya Çevre Günü (Ekolojik Okuryazarlık)" 10 TL bedelli (85 x 50 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 20 TL bedelli ilkgün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

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