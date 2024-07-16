Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), sık kullanılan birçok hizmetini e-Devlet Kapısı ile sunarak vatandaşların iş yerlerine gitmeden kolaylıkla işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, müşterilerine e-Apostilden PTT Kargoya, UETS´den PttBank Mobil Bankacılık hizmetlerine kadar birçok işlemi e-Devlet Kapısı ile evden çıkmadan gerçekleştirme imkânı sağlıyor.

PTT AŞ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER E-DEVLET KAPISINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR

184 yıldır hem yurt içinde hem de yurt dışında hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sunmaya devam eden PTT AŞ, e-Devlet Kapısı üzerinden hizmetlerini vatandaşların kullanımına sunuyor. PTT AŞ’nin e-Devlet Kapısında; PTTBank, e-Apostil, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS), Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Filateli, Kişisel Pul, PTT Kargo, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Telgraf gibi birçok hizmet yer alıyor.

PTTBANK VE E-APOSTİL HİZMETLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİYOR

E-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu hizmetlerine yenilerini eklemeye devam eden PTT AŞ, müşterilerin iş yerlerine gitmeden PTTBank üzerinden olan işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. PTTBank hizmeti ile ilgili sunulan işlemler arasında; MTV Ödemesi, Yakıt Gaz Sistemi Sorgulama, Kullanıcı işlemleri, Araç Kilometre Sorgulama, Su-Telefon (GSM)-Doğalgaz-Elektrik Ödemeleri, HGS ve Havale işlemleri bulunuyor.

E-Apostil hizmetleri kapsamında e-Apostil başvuru, Başvuru Belge Doğrulama ve Genel Başvuru yapılabilirken, HGS alanında Gerçek veya Tüzel Kişi Bakiye Yükleme, İptal Başvurusu, Geçiş Bilgileri Sorgulama, İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama ve Hesap Bilgileri Sorgulama gibi birçok hizmet e-Devlet Kapısı’nda yer alıyor. Temmuz ayı itibarıyla HGS kullanıcılarına artık Gerçek veya Tüzel kişi ile Plaka Güncelleme ve Plaka Sıfırlama Başvurusu yapabilme imkânı da sağlandı. Ayrıca Kayıtlı Gönderi Takibi, Posta Kodu Sorgulaması, Talep Öneri Şikâyet Başvurusu ve Takibi, PTT KEP Hesabı Online Başvuru, PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesaba Aktarma, En Yakın PTT iş yerini sorgulama, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Evrak Doğrulama ve Bireysel Ön Kabul Başvurusu da vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak adına e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya devam ediyor.

E-DEVLET ŞİFRESİ PTT İŞ YERLERİNDEN ALINABİLİYOR

PTT AŞ hizmetlerine, e-Devlet Kapısından on bir haneli T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak ulaşılabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar PTT iş yerlerinden e-Devlet üzerinden sunulan hizmetleri gerçekleştirebilmek için gerekli olan şifreyi temin edebiliyor.

PTT AŞ´nin e-Devlet Kapısı üzerinden sağladığı hizmetlere ilişkin detaylı bilgiye www.ptt.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden veya www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.