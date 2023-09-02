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Söz konusu özelgün zarflarının satışı ile aynı tarihte Ataşehir PTT Müdürlüğü Ataşehir/İSTANBUL adresinde mesai saatleri içerisinde "Yeditepe Üniversitesi Cumhuriyetimizin 100.Yılını Kutluyoruz 01.09.2023 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT AŞ tarafından "Yeditepe Üniversitesi Cumhuriyetimizin 100. Yılını Kutluyoruz" konulu özelgün zarfı tedavüle sunuldu.ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, 01 Eylül 2023 tarihinde "Yeditepe Üniversitesi Cumhuriyetimizin 100. Yılını Kutluyoruz" konulu özelgün zarfını 30,00 TL bedelle PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

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