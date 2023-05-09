PTT AŞ tarafından "AVRUPA 2023 (BARIŞ-İnsanlığın En Büyük Değeri)" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı bugün tedavüle sundu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 9 Mayıs 2023 tarihinde "AVRUPA 2023 (BARIŞ-İnsanlığın En Büyük Değeri)" konulu 10 TL bedelli (36 x 52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 20 TL bedelli ilkgün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde “AVRUPA 2023 (BARIŞ-İnsanlığın En Büyük Değeri) 09.05.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.