PTT AŞ tarafından "Haydar ALİYEV" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 10 Mayıs 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ tarafından, 10 Mayıs 2023 tarihinde "Haydar ALİYEV" konulu 10 TL bedelli (36 x 52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 20 TL bedelli ilkgün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde “Haydar ALİYEV 10.05.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.