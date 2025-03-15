PTT Genel Müdürlüğü tarafından Aliağa’ya özel posta pulu basıldı. Üzerinde “Kuzey Ege’nin Yükselen Yıldızı Aliağa” ibaresi ve şehir görseli bulunan özel pul İzmir Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a takdim edildi.İZMİR (İGFA) - Son yıllarda birbiri ardına gerçekleştirilen modern şehircilik projeleriyle dikkat çeken İzmir Aliağa şimdi de PTT tarafından bastırılan özel pullarda yer aldı. PTT tarafından Aliağa’ya özel posta pulu hazırlandı. Yurt içi ve yurt dışı gönderilerde kullanılacak olan pul, Aliağa’nın tanıtımına da katkı sağlayacak.

İzmir PTT Başmüdür Yardımcısı Özgür Babalı, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı makamında ziyaret ederek üzerinde “Kuzey Egenin Yükselen Yıldızı Aliağa” ibaresi ve Aliağa görüntüsünün yer aldığı pulları takdim etti. Yapılan ziyarette Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmedali Özkurt, Aliağa PTT İlçe Müdürü Barış Taş, İzmir PTT Değerli Kâğıtlar Müdürü Hatice Tahta ve Aliağa Değerli Kâğıtlar Sorumlusu Serhan Öcalan da hazır bulundu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar Aliağa için basılan özel pulların şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Serkan Acar, “1840 yılında kurulan ve 184 yaşını kutlayan PTT, köklü tarihiyle hepimizin gözbebeği bir kurumumuz. Şehrimize özel pul hazırlayarak Aliağamızın tanıtımına katkı sağlayacak böyle bir çalışmaya imza attıkları için İzmir PTT Baş Müdürlüğümüze ve tüm PTT teşkilatına teşekkür ediyorum” dedi.