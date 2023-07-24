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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA adresinde “Lozan Barış Antlaşması’nın 100.Yılı 24.07.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.

PTT AŞ tarafından "Lozan Barış Antlaşması’nın 100.Yılı" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı tedavüle sunuldu. İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ 24 Temmuz 2023 tarihinde "Lozan Barış Antlaşması’nın 100.Yılı" konulu 10 TL bedelli (38 x 38 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 20 TL bedelli ilkgün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

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