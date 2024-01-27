Tahmini Okuma Süresi: dakika

PTT AŞ tarafından "Rauf Raif DENKTAŞ" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 27 Ocak 2024 tarihinde tedavüle sunuldu.ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, 27 Ocak 2024 tarihinde "Rauf Raif DENKTAŞ" konulu 15 TL (36x52 mm boyutunda) bedelli anma pulunu ve söz konusu pula ait 30 TL bedelli ilkgün zarfını iş yerlerinde ve www.filateli.gov.tr web adresinde abone sayısı kadar satışa çıkardı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Rauf Raif DENKTAŞ 27.01.2024 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.