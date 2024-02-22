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PTT, "Sagalassos Antik Kenti" konulu anma pulu ve ilkgün zarfını bugün itibariyle tedavüle sundu.BURDUR (İGFA) -PTT AŞ, "Sagalassos Antik Kenti" konulu 2x20 TL (60 x 100 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 60 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT’ye ait www.filateli.gov.tr internet sitesinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile birlikte ayrıca yine bugün itibariyle Burdur PTT Müdürlüğü/BURDUR adresinde "Sagalassos Antik Kenti 22.02.2024 BURDUR" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.