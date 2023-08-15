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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus-Altındağ/ANKARA adresinde “Tavus Kuşu 15.08.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT AŞ tarafından “Tavus Kuşu” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 15 Ağustos 2023 tarihinde tedavüle sunuldu. İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 15 Ağustos 2023 tarihinde “Tavus Kuşu” konulu 15 TL + 25 Kr bedelli (90 x 45 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30,25 TL bedelli ilkgün zarfını PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

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