Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılında PTT'nin e-ticaret altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiği toplantıda müdürlük çalışmalarına yönelik brifing aldı.

2024 yılında kargo taşımacılığı, dijital hizmetler ve lojistik altyapının geliştirilmesi alanlarında kaydedilen ilerlemelerin değerlendirildiği toplantıda, 2025 yılına yönelik hedef faaliyetler de görüşüldü.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/1878489292898746662

Buna göre PTT’nin hizmet ağını daha da genişleterek kargo taşımacılığında hız ve verimliliği artıracaklarını belirten Bakan Uraloğlu, PTT'nin dijitalleşme sürecini hızlandırmayı ve e-ticaret altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini de söyledi. Bakan Uraloğlu, vatandaşlara daha modern ve erişilebilir hizmetler sunmakta kararlı olduklarının altını çizdi.