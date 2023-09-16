Global ikon Rihanna ve spor giyim markası PUMA, en yeni ürün serisini resmi olarak tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Rihanna, FENTY x PUMA'nın Kreatif Direktörü olarak markaya dönüş yaptı. Uzun yıllar sürecek iş ortaklığı kapsamında çok sayıda ürün lansmanı yapılacak. FENTY x PUMA'nın geri dönüşü, PUMA'nın spor sektöründeki köklü geçmişi ve mirası ile Rihanna'nın müzik, kültür ve moda alanındaki ikonik liderliğini birleştiriyor. Ortaklığın ilk ayakkabı serisi olan FENTY x PUMA Avanti, King futbol kramponunun yüksek kaliteli deri tasarımını, klasik koşu ayakkabısı Easy Rider'ın dış tabanıyla harmanlayan iki PUMA ikonunun sıra dışı bir birleşimi olarak öne çıkıyor.

Rihanna ve PUMA’nın 2015 yılında ikonik Creeper ile başlayan birliktelikleri, spor stillerine gelenekleri yıkan moda dokunuşları sunan bir geçmişe sahip. Rihanna ve PUMA, 2015 - 2018 yılları arasında FENTY x PUMA trainer ve FENTY x PUMA fur slide gibi birçok ayakkabı ve giyim koleksiyonları piyasaya sürdü. New York ve Paris'te dört defile gerçekleştiren FENTY x PUMA, PUMA'nın son on yılda kazandığı marka gücünün ve gördüğü ilginin katalizörü oldu.