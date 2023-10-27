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6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkisi altına alan, ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından en büyük ihtiyaç barınma oldu. Deprem bölgesindeki güvenli konteyner kent kurulumları sürüyor. Konteyner kentler depremzedelere yuva olmaya devam ediyor. Depremzedelere konteyner üreten Quick Global Firmasının Gebze atölyesini ziyaret etti.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ- M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun /

KOCAELİ (İGFA) - Herkes Duysun Ekibi, depremzedelere konteyner üreten Quick Global Firmasının Gebze atölyesini ziyaret etti.

DEPREM SONRASI EN BÜYÜK İHTİYAÇ BARINMA OLDU

Quick Global'in kollarından biri olan 'Quick Global Prefabrik Şirketi' ise 2020 yılında genç ve başarılı girişimci Fahim Hamidi tarafından kuruldu.

Türkiye'de faaliyet gösteren şirket, profesyonel ekibi ile birlikte çalışarak çok fazla insana dokunmuş ve ülkede önemli bir iz bırakırken üç yıl gibi kısa bir süre içinde inşaat, prefabrik ve steel yapılar alanında İstanbul, Samsun, Antalya gibi şehirlerde önemli çalışmalar gerçekleştirdi. 2023 yılında Uluslararası Göç Örgütü'nün (İOM) desteğiyle deprem bölgelerindeki vatandaşlara barınma imkanı sağlayan şirket, depremden zarar görmüş herkese sıcak bir yuva verdi. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelenen bu depremde öncelik, barınma ihtiyacıydı. Süreç, yönetici ve profesyonel ekip tarafından birebir yakından takip edildi. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkisi altına alan bu yıkıcı ve büyük kayıpların verildiği felakette, uzak yada yakın fark etmeksizin tüm il ve ilçelere yardım gönderildi. Vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket edildi ve projeler başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Vizyon ve misyonunu koruyarak gelişim gösterdiğini vurgulayan Quick Global Şirketi Proje Koordinatörü Asıf Eyübzade, inşaat ve üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketin İngiltere, Türkiye, Dubai, Hindistan, Çin ve Kanada gibi önemli ülkelerde gerçekleştirilen önemli projelere imza attığını, 2012 yılında faaliyete geçen şirketin vizyon ve misyonunu koruyarak büyük gelişme kaydettiğini söyledi.

“İÇ PİYASADA ÇATILI SİSTEM TERCİH EDİLİRKEN, AFAD İSE DÜZ ÇATI TERCİH EDİYOR”

Konteyner üretiminin teknik aşamalarından bahseden Quick Global İmalat Sorumlusu Nejat Aytekin, AFAD’ın düz çatı tercih ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bizim malzeme zaten dışarıdan 2 milim şasemiz var. Alt malzememiz 40x80’dir. Kaynaklı sistemle yapıyoruz. 4 santimetre panelimiz var. Poliüretan paneldir. Müşterinin istediği pozisyonda yapıyoruz. Çatılı sistem yapıyoruz, düz çatı yapıyoruz. Engelli WC’ler yapıyoruz. En çok tercih edilen konteyner türü iç piyasada çatılı sistem ama AFAD düz çatı tercih ediyor. Bu imalathane ile birlikte diğer iki şubemiz daha var. Seri üretimde günlük 30 tane üretim yapılabilir. 5 bin dolar ile 10 bin dolar arasında fiyatları değişiyor. Engelli WC’lerin işçiliği ağırdır ve özel yapılır. Ondan günlük 3 tane yapılabiliyor. Normal WC’lerde ise günlük 30-35 tane yapıyoruz. Günlük toplam yaklaşık 60-70 arası konteyner çıkıyor.”