Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde yerel radyoların RATED ortak yayınında kentsel dönüşüm üzerine konuştu.

SAKARYA (İGFA) - Programın açılışında Başkan Yusuf Alemdar, tüm radyocuların 13 Şubat Dünya Radyo Gününü ve Sakaryalıların Berat Kandili’ni kutladı. Sakaryalıların dönüşüm ilgili merak ettiği soruları Moderatör İlknur Çakar sordu, Başkan Alemdar cevapladı.

Yapılan yayında kentsel dönüşümü enine, boyuna tüm ayrıntılarıyla konuşan Başkan Alemdar, süreçle ilgili tüm senaryoları ve hesaplamaları yaptıklarını vurgulayarak ayrıntıları tek tek anlattı.

“Depreme hazırlık beka meselesi”

İnsanları depremin değil binaların öldürdüğünü hatırlatan Başkan Alemdar, “Bizim bu topraklarda bu coğrafyada deprem gerçeğiyle yaşama mecburiyetimiz var.43, 67 ve 99 depremini yaşamış olan bir şehiriz. 25-30 yıl arasında sürekli depremlerin yaşandığı Sakarya’dabizim için deprem bir beka meselesidir. Biz insanlarımızın teknolojik imkanların var olduğu bir çağda, insanları depremin değil binaların öldürdüğü bilincini aklımızdan çıkarmamız gerekir. Bunun için biz de yeni bir felaketi yeni bir depremi yaşamadan hem can kayıplarımızı hem mal kayıplarımızı ortadan kaldırmak istiyoruz” dedi.

“Kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz”

“Hangi hizmeti, projeyi yaparsak yapalım bir depremle kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz” sözleriyle dönüşümün önemine dikkat çeken Başkan Alemdar, şehrin geleceğine “Dirençli, Sosyal ve Yeşil bir Şehir” damgası vurmak istediklerini söyledi.

“Hazırlıklarımızı yapmazsak, çok geç kalırız”

Dönüşümdeki hedeflerini paylaşan Başkan Alemdar şöyle dedi: “Öyle bir dönüşüm yapalım ki bundan sonra bir daha bu binalar insanlarımızı öldürmesin. Bu dönüşümle beraber üçlü saç ayağını oluşturmak istiyoruz. Sakarya’nın geleceğine biz dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir damgasını vuralım istiyoruz. Şehrimizin geleceğini bugünden dizayn etmezsek, hazırlıklarımızı yapmazsak çok geç kalmış olabiliriz. Birçok projeye imza atabiliriz ama insanımızı geri getiremeyiz. Biz kimsenin burnunun kanamasını istemiyoruz”

Vatandaş rızası

Başta şehir merkezi olmak üzere 1999 öncesi yapılmış tüm binaların mutlaka dönüşüme girmesi gerektiğini ifade eden Başkan Alemdar, dönüşümde vatandaş rızasının önemine değindi.