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Sağlık Bakanlığı tarafından Personel Dağılım Cetvelinden (PDC) Radyoterapi Teknikerlerinin isimlerinin silinmesi nedeniyle Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker Şubede basın açıklaması yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Personel Dağılım Cetvelinden (PDC) Radyoterapi Teknikerlerinin isimlerinin silinmesi nedeniyle Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker,Şube Başkan Yardımcısı Serkan Kökduman, Serap Koçhisar, Kocaeli Şehir Hastanesi Temsilci Recep Habip, Kocaeli Üniversite Hastanesi Eski İzmit İlçe Temsilcisi Hüseyin Özdemir katılımı ile şubede basın açıklaması yapan Çeker, Sağlık Bakanlığından Radyoterapi Teknikerlerinin mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Şube Başkanı Ömer Çeker açıklamasında, Türkiye genelinde açılan Şehir Hastanelerin de bazı iş ve işlemler yüklenici firmalar eliyle yürütülmesi dolayısıyla Devlet Hastanelerinde Kamu Sağlık Hizmeti yürüten sağlık çalışanları mağdur edildiğine dikkati çekildi. Son örneği ve mağdurlarının Radyoterapi Teknikerleri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "6 Ekim 2023 tarihinde aniden 23 ilde yaklaşık olarak 84 adet Radyoterapi Teknikerlerinin kadroları Personel Dağılım Cetvelinden (PDC) silinmiştir. İlimizde ise 06 Ekim 2023 tarihinde Kocaeli Devlet Hastanesinde PDC sayısı Sekiz (8) olan Radyoterapi Teknikerlerinin sayıları aynı gün 06 Ekim 2023 tarihinde Sıfıra (0) indirildi. Bu işin okulunu okuyup, yılların deneyimine sahip olan Radyoterapi Teknikerlerininşimdilerde İllerdeki hastanelerde personel sayılarını gösteren Personel Dağılım Cetvellerinde (PDC) kendilerine yer verilmediği için görev tanımlarının dışında çalışmaya zorlanmaktadırlar.Bu durum kabul edilemez. Radyoterapi Teknikerlerinin ülke genelinde yaşamış oldukları mağduriyete neden olan bu işlemler ile ilgili Türk Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından SağlıkBakanlığa başvuru yapıldı" diye konuştu.

GÖREV TANIMLARINA AYKIRI

Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na yapılan başvuruda il ve birim bazında bulunması gereken personel sayısını gösteren ( PDC) cetvelinde bazı hastanelerde Radyoterapi Teknikeri unvanlı çalışanlara yer verilmediği bu unvanlı çalışan sayısının ( 0 ) olduğunun görüldüğü belirtildi. Bu durumun Radyoterapi Teknikerlerinin kadro unvanlarına ve görev tanımlarına aykırı olarak başka birimlerde başka işlerde çalıştırılabilecekleri ve bu nedenle de şua izni ve fiili hizmet zammından yararlandırılmayacak olmaları sebebiyle bir mağduriyet yaşamalarına neden olacağı vurgulandı.

"ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Radyoterapi Teknikerlerinin bu konuda yaşadıkları mağduriyetin Sağlık Bakanlığı tarafından çözülmesini beklediklerini ifade eden Şube Başkanı Ömer Çeker, "Süreci tüm platformlarda titizlikle takip edeceğiz. Umarız ki Sağlık Bakanlığı bu konuda gerekli adımları bir an önce atar.Hak kaybına uğrayan, mağduriyet yaşayan Radyoterapi Teknikerlerine sendika olarak hukuki destek vermeye hazırız. Sendika olarak konunun takipçisi olacağız.” dedi.