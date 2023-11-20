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Rahmi M. Koç Müzesi, Ulu Önder Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) ve İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi iş birliğinde düzenlenen “Atatürk’ü Anma” etkinliğinde, Ulu Önder’in denizciliğe verdiği önem ele alındı.İSTANBUL (İGFA) - Rahmi M. Koç Müzesi, 10 Kasım’daki “Atatürk’ü Anma” etkinliğinde Ulu Önder’in deniz sevgisini ve Türk denizciliğine verdiği önemi ele aldı. Etkinlik kapsamında Atatürk’ün bindiği 36 deniz aracının bir araya getirilmesiyle oluşturulan “Atatürk’ün Gemileri” isimli belgesel gösterildi. Yağlı boya tablolardan oluşan “Atatürk’ün Gemileri” isimli sergi de katılımcılara eşlik etti

Müzenin konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu ile emekli Tümamiral ve yazar, KÜDENFOR Kurucu Direktörü Cem Gürdeniz açış konuşmalarında Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle andıklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından gazeteci Gökhan Karakaş ve deniz tarihçisi Ali Bozoğlu tarafından hazırlanan “Atatürk’ün Gemileri” isimli belgesel katılımcılara gösterildi.

Belgesel, Karakaş ile Bozoğlu’nun yazdığı “Anadolu Mavisi” isimli kitapta yer alan ve Atatürk’ün 1918-1938 tarihleri arasında bindiği 36 deniz aracının Türkiye’de ilk kez uygulanan bir yöntemle bir araya getirilmesiyle oluştu. Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırlanan belgeselde, 29 deniz insanı Atatürk’ün bindiği gemileri anlatıyor. Üç bölümlük belgesel Anadolu Mavisi ve Deniz Kartalı isimli YouTube hesaplarından da izlenebiliyor.

Müzedeki anma etkinliğin kapanışı ise koleksiyoner Erdem Cever tarafından hazırlanan “Atatürk’ün Gemileri” isimli sergiyle yapıldı. Sergiyi gezen katılımcılar, Atatürk’ün bindiği Savarona, Ertuğrul, Söğütlü ve Gülcemal’in de aralarında olduğu deniz araçlarının aslına uygun olarak resmedildiği yağlı boya tabloları yakından görme fırsatı buldu.