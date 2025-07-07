Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçıları, 13 Temmuz Pazar günü Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu’nda hünerlerini sergileyecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi, geleneksel Rahvan At Yarışları'nın heyecanını yine yaşatmak için ev sahipliğini yaptığı Değirmendere Koşusu için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü işbirliğiyle düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu’nda heyecan, 13 Temmuz Pazar günü yaşanacak. Gölcük Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde saat 10.00'da başlayacak yarışlar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen rahvan at yarışçılarının mücadelesine sahne olacak.

GÖLCÜK KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKIYOR

Gölcük Belediyesi, kültürel mirasa sahip çıkma hedefiyle; uzun yıllardır Türk kültürünün önemli bir parçası olan rahvan at yarışları geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Rahvan at yarışı meraklılarını bir araya getirecek ödüllü yarışlar; Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, İthal Atlar(A), İthal Atlar(B) ve Köylü Dört Nal kategorilerinde büyük heyecana sahne olacak.

BAŞKAN SEZER DAVET ETTİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: “Gölcük Belediyesi olarak ata sporcularımızdan olan rahvan atçılığa destek olmayı sürdürüyoruz. Hemşerilerimizi yarışları ve gösterileri izlemeye davet ediyorum” dedi.