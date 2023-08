Gölcük Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği İle düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük koşusu, yoğun bir katılımla gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Gölcük Koşusu, büyük ilgi ve katılımla Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde düzenlendi.

10 kategoride yapılan yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından ve Gölcük’ten 94 at katıldı. Büyük heyecan ve çekişme yaşanan yarışların sonunda Baş atlarda birinciliği kazanan Ercan Öden adına yarışan at, altın kemerin sahibi oldu.

GELENEKSEL YARIŞLARA YOĞUN İLGİ

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti’nde düzenlenen yarışlarda izleyiciler arasında; MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydobaş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ile Gölcük ve çevre illerden gelen yüzlerce vatandaş yerini aldı.

Yarışların başlangıcında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Heyecan dolu geçen yarışlarda dereceye giren at sahiplerini ve jokeyleri can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel günde Türkiye'nin her noktasından ilçemize gelerek yarışlara katılan at sahiplerine, tribünleri yarışlar boyunca tamamen dolduran kıymetli hemşehrilerime can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de; tarihsel sporumuz olan rahvan at yarışlarına ev sahipliği yapmaya ve destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Çekişmeli yarışlarda Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, ve İthal Atlar(A) kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Nefes kesen yarışmalar sonunda dereceye giren atlar; Baş Atlar’da 1. Ercan Öden, 2. Ömer Faruk İlhan, 3. Özgür Güven. Baş Altı’nda 1. Derya Dağcan, 2.Salih Bilgiç. Büyük Orta’da 1. Halil İbrahim Yılmaz, 2. Ahmet Tanrıkurt, 3. İsmail Hakkı Kök. Küçük Orta’da 1. Mustafa Şenol, 2. Kadir Filiz, 3. Ferhat Filiz, Deste’de 1. Ercan Öden, 2. Şükrü Tokat, 3. Ferhat Daysalı. İkili Tay’da 1. Şaban Pesel, 2. İlyas Demir, 3. Hüseyin Erbil. Üçlü Taylar’da 1. Hüseyin Güder, 2. Alper Girgin, 3. Ercan Öden. Dörtlü Taylar’da 1. İsmet Büyükataman, 2. Akalteke Gıda, 3. Muharrem Alan. İthal Atlar A’da 1. Resul Demir.