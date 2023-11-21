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Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup’ta E grubundaki son maçında FC Porto ile liderlik için karşılaşacak.MANİSA (İGFA) - Yeşil-beyazlı takım, 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00’da oynayacağı maçın hazırlıklarını da Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde tamamladı.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan da, “Hava atışından son saniyeye kadar taraftarlarımızın desteğini bekliyor ve yanımızda olmalarını arzu ediyoruz. Tarihi gecede sen de takımının yanında ol ve zafer gecesinde sen de yerini al!” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa Kupasında başarılı bir performans ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti.

Ön eleme turuyla birlikte oynadığı 7 maçın 6’sını kazanan Potanın Tarzanları, FIBA Europe Cup’ta E grubunda liderlik için FC Porto ile oynayacak. Fenerbahçe Beko maçının ardından hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlı takım, maç öncesinde son taktik antrenmanını da Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde yaptı. Tarzanlar, maç günü yapacağı şut antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayacak.

Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, “Tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz Avrupa Arenasında başarılı bir grafiğimiz var. Evimizde hiç mağlup olmadık. Ön eleme turunda evimizde mağlup ettiğimiz Porto’yu yine yeneceğimize inanıyorum. Liderlik için, bir üst tur için sahaya çıkacak olan teknik ekibimize ve oyuncularımıza başarılar diliyorum” dedi.