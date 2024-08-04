Başarılı pop yıldızı İrem Derici, yeni bir rekora imza attı. Youtube Music Charts verilerine göre Youtube’da klipleri +100 Milyon izlenme sayısını en çok geçen ‘Türk kadın pop yıldızı’ İrem Derici oldu.İSTANBUL (İGFA) - Youtube Music Charts verilerine göre Youtube’da klipleri +100 Milyon izlenme sayısını en çok geçen ‘Türk kadın pop yıldızı’ İrem Derici oldu.

Son olarak “Tektaş” şarkısının 100 Milyon izlenme sayısına ulaşmasıyla toplamda 7 şarkısı 100 milyon izlenme sayısını geçerek, rakiplerine fark attı.

100 Milyon izlenme sayısını geçen şarkıları: Kalbimin Tek Sahibine, Evlenmene Bak, Rastgele, Kıymetlim, Dur, Yavaş, Papatya ve Tektaş.