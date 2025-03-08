Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk yarışı olan Ege Rallisi, Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında 34. kez organize ediliyor.MUĞLA (İGFA) - Akdeniz ve Ege'nin kesiştiği, muhteşem doğasıyla tüm dünyanın hayranlığını kazanan Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleşecek organizasyon, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi katkılarıyla, Spor Toto, ICRYPEX, Remed Assitance, Salados, Fora Mobil Takip Sistemleri, Power App, Auto Club, Grand Yazıcı Club Turban, Tor Yapı, 9 Derece, Coldwell Banker Saygın sponsorluğunda düzenlenecek.

Asfalt zeminde koşulacak olan Marmaris Ege Rallisi, 14 Mart Cuma günü 17.00’den itibaren Marmaris Atatürk Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak ve saat 18:00’de İçmeler Pazar Yeri’nde yer alan seyirci özel etabıyla devam edecek. Ekipler, 15 Mart Cumartesi günü, 3 etaptan oluşan ve Bördübet, Selimiye, İçmeler rotasını içeren turu tamamlayarak, Asparan'da kurulacak servis alanına dönecekler. Aynı etapların bir kez daha geçilmesi ile gün saat 16:38’den itibaren servis alanında sona erecek.

Rallinin son günü olan 16 Mart Pazar ise saat 09.00'dan itibaren Gökova, Kıran ve Akbük bölgesinde yer alan 3 özel etap birer kez geçilecek ve saat 14.30’dan itibaren Marmaris Atatürk Meydanı’nda düzenlenecek ödül töreni ile heyecan sona erecek.