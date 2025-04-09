5 yıldır Bodrum yarımadasının en büyük spor organizasyonları arasında yer alan Rally Bodrum, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından bu yıl 17-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.MUĞLA (İGFA) - Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci ayağı olan Rally Bodrum, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından bu yıl 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2025 sezonunun bu önemli randevusu, iki gün boyunca Bodrum ve Milas ilçelerinin doğal güzelliklerini gözler önüne seren asfalt zeminli etaplarda koşulacak.

Rally Bodrum öncesinde, Sayın Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit önderliğinde koordinasyon toplantısı yapılarak hazırlıklar tamamlandı.

Duja Bodrum’da gerçekleşen koordinasyon toplantısına Bodrum ve Milâs’tan Jandarma İlçe Komutanlığı, Bodrum Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ilgili yöneticileri, Bodrum Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi Spor Hizmetleri ve Kültür Sosyal yöneticileri, MUTTAŞ yöneticileri, etkinliğin karbon ayak izini nötrlemeye yönelik çalışmaları yürütecek, Kayacan Çevre Mühendisliği ve Commited App yöneticileri katıldı.

START 17 NİSAN’DA BODRUM MEYDANI’NDA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi tarafından desteklenen Duja Hotels, NOTHING, Evofone, VST Tour, SHA Gayrimenkul İnşaat, Pars Entertainment, BESİAD (Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği), BODER (Bodrum Otelciler Derneği) ve Bodrum Gazeteciler Cemiyeti destekleri ile düzenlenen organizasyon, 17 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30’da Bodrum Belediye Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak.

Bodrum yarımadasının en büyük spor organizasyonları arasında yer alan organizasyon kapsamında, 18 Nisan Cuma günü Milas-Bodrum arasındaki Karacahisar, Fesleğen, Mazı bölgesinde yer alan 6 özel etap geçilecek. 19 Nisan Cumartesi sabahı 08.00’de direksiyon başına geçecek olan ekipler, Bodrum’da yer alan Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerinde yer alan 6 özel etabın ardından saat 14.30’dan itibaren Bodrum Belediye Meydanı’ndaki finiş seremonisi ve ödül töreni ile ralliyi sonlandıracaklar.