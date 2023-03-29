Gebze’de Ramazan ayının gelmesiyle fırın ve kasaplarda denetimler sıkılaştı. Ekipler, ekmeklerin gramajından etlerin kesim tarihlerine kadar denetimlerini sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan ayında ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınları ve kasapları, gıda mühendisi ile veteriner hekim eşliğinde kontrol ediyor. Ekipler, pide ve ekmek gramajı, fiyat etiketi gibi unsurların yanı sıra hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği gibi hususları denetliyor. İlçedeki kasapları da denetleyen ekipler, etlerin son kullanma tarihi, soğuk hava depolarında muhafaza şartları, kesim tarihleri ile temin edildikleri yer ve müşteriyi aydınlatıcı fiyat listesi olup olmadığı gibi konuları denetliyor. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin süreceğini ifade etti.