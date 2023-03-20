İzmit Belediyesi; manevi duyguların, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en üst düzeyde olduğu Ramazan Ayı’nda Kardeş Eller projesi ile yüzlerce vatandaşa kardeş elini uzatacakKOCAELİ (İGFA) - İhtiyaç sahibi vatandaşları her durumda gözetmeye gayret eden İzmit Belediyesi bu yıl da Ramazan ayında yüzlerce vatandaşa kardeş elini uzatacak. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarlıkları aracılığıyla vatandaşlara sıcak yemek ve gıda kolisi teslimini gerçekleştirecek. İçerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu Ramazan kolileri İzmit Belediyesine başvuran ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan sosyal hizmet uzmanları tarafından ihtiyaç hali tespit edilen vatandaşlara ulaştırılacak.

Kahramanmaraş’ ta yaşanan deprem felaketi sonrası İzmit’ e göç eden depremzede ailelere destek olmak, kente uyum sürecini kolaylaştırmak ve ailelerin üzerindeki ekonomik yükü biraz da olsa hafifletmek amacıyla İzmit Belediyesi bu yıl depremzede ailelere de Ramazan ayı desteği sağlayacak.

İzmit Belediyesinin Ramazan Paketi desteği veya sıcak yemek desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar doğrudan www.izmitkardeseller.com web sitesi üzerindeki formu doldurarak İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne gelerek veya Müdürlüğümüzü arayarak (0262 318 00 00- dâhili numaraları 4212-4213-4214-4215-4216-4217-4220-4223 ) talepte bulunabilecek.

HAYIRSEVERLER İÇİN BAŞVURU DETAYLARI

İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak isteyen yardımseverler www.izmitkardeseller.com adresindeki ‘Destek Vermek İstiyorum’ butonuna tıklayarak; iftarizmitbel.com adresi üzerinden Ramazan Paketi (400 TL) veya İftar Desteği (70 TL) seçeneklerinden en az birini seçebilecek.

Ramazan Kolisi Desteği Almak için başvuru tarihleri: 20 Mart- 14 Nisan

Sıcak Yemek Desteği Almak için başvuru tarihleri: 20 Mart- 14 Nisan

Ramazan Kolisi Desteği Vermek için başvuru tarihleri: 20 Mart- 20 Nisan

İftar Desteği Vermek için başvuru tarihleri: 20 Mart- 20 Nisan