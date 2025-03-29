İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Çiğli Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle hız verdiği çalışmalarına bayram temizliğini de ekledi. Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde ve mescitlerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Vatandaşların bayram ibadetlerini daha hijyenik ve temiz bir ortamda yapabilmesi için ekipler, camilerin iç ve dış bölümlerini detaylı bir şekilde temizledi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ibadethanelerin temizliği konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirterek, “Hemşehrilerimizin bayram namazlarını sağlıklı bir ortamda kılmaları için tüm camilerimizde titiz bir çalışma yürüttük. Ramazan Bayramı’nın ilçemize ve ülkemize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Çalışmalar kapsamında camilerin iç ve dış bölümleri detaylı bir şekilde temizlenirken, halılar süpürüldü, camlar silindi, abdesthaneler ve ortak kullanım alanları titizlikle dezenfekte edildi. Belediyenin temizlik ekipleri, sabah erken saatlerden akşam saatlerine kadar yoğun bir mesai harcayarak ibadethaneleri daha sağlıklı koşullara kavuşturdu.

Başkan Yıldız: “Ekiplerimiz gece gündüz çalıştı”

Çiğlililerin ibadetlerini sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için camilerin temizliğine büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Onur Emrah Yıldız, “ Yıl boyunca düzenli olarak sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarımıza, Ramazan ayı ve bayram öncesinde ekstra hassasiyet gösteriyoruz. Ekiplerimiz, ilçemizdeki tüm cami ve mescitlerde detaylı bir temizlik çalışması yürüttü. Halılar süpürüldü, camlar silindi, abdesthaneler ve ortak kullanım alanları titizlikle dezenfekte edildi. Vatandaşlarımızın bayram namazlarını hijyenik bir ortamda kılabilmesi için gece gündüz demeden çalıştık. Çiğli’de herkesin sağlıklı, temiz ve güvenli bir ibadet ortamına kavuşması bizim için önemli. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize ve dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.