Ramazan Bayramı çerçevesinde Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığına bağlı 25 bin 305 ekip ve 164 bin 686 personel sahada denetim gerçekleştirecek.

Ramazan Bayramı nedeniyle 20-23 Nisan tarihleri arasında, trafik kazalarında düşüş eğiliminin sağlanması için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine ‘2023 Yılı Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri’ konulu genelge gönderilmişti. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 25 bin 305 ekip, bin 174 hava aracı, 357 deniz aracı ve 835 dedektör köpekten oluşan birimler önceden tespit edilen noktalarda hem karadan hem havadan hem de denizden faaliyetlerini yürütmekte.

Ramazan Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek trafik denetimleri hakkında İçişleri Bakanlığı GAMER Salonunda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Fitoz, GAMER Başkanı Hakan Kafkas katıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların trafiğe çıktığını dile getiren İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Seymenoğlu, “Bayram yaklaştı. Vatandaşlarımız, aileleri, dostları ile beraber dünden itibaren trafiğe çıkmaya başladı. Yoğun bir trafik dünden itibaren ülke genelinde başladı. Daha önce de Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik birimleri tarafından Türkiye çapında sıkıntılı olan bölgeler tespit edildi. Bu alanlar arkadaşlarımızla tek tek paylaşıldı. Bu bölgelerde şu anda arkadaşlarımız trafiğe müdahale etmekte. Ancak bize gelen bilgilere göre trafik yoğunluğu çok fazla değil. Artsa bile alandaki yüzlerce ekibimiz, binlerce arkadaşımız 24 saat esasın ile trafiğin güvenliğini en üst seviyede sağlamaya gayret edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Seymenoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün trafik denetimleri çerçevesinde Samsun ve Konya’da yol kontrol noktalarında ve İstanbul’da havadan denetim gerçekleştiren ekipler, Jandarma Genel Komutanlığı trafik denetimleri çerçevesinde Bolu Karacasu, Edirne Kapıkule ve Erzincan Cebesoy yol kontrol noktalarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın denetimleri kapsamında İstanbul’da Rumeli Kavağı ve Muğla Bodrum’da gerçekleştirilen denetimler hakkında temsili görüşmeler ile icra edilen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Ramazan Bayramı çerçevesinde, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda, Emniyet Genel Müdürlüğünce, 11 bin 369’u trafik ve 35 bin 919’u diğer birimlerden olmak üzere 51 bin 799 personel, 4 bin 481 ekip, 294 hava aracı ve 319 dedektör köpek ile faaliyetlerini yürütmekte. Jandarma Genel Komutanlığınca görevli 4 bin 260’ı trafik, 105 bin 255’i diğer birimlerden olmak üzere toplamda 109 bin 515 personel, 20 bin 308 ekip, 867 hava aracı ve 510 dedektör köpek görev alacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca, 357 yüzer unsur, 13 hava aracı, 146 kara aracı, 6 dedektör köpek ve 842 karargah/hareket merkezi personeli olmak üzere toplam 516 ekip ve 3 bin 402 personel faaliyetlerini yürütecek.