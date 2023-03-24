Bursa Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşları iftar sofralarında buluşturdu. Fevzi Çakmak Caddesi Otoparkı ve Emirsultan Meydanı’nda kurulan iftar sofralarında her gün 2 bin kişi ağırlanacak.BURSA (İGFA) - Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi 11 ayın sultanı Ramazan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programla, Bursa’da manevi bir iklimde yaşanıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumun tüm kesimlerini kaynaştıran etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi’nin iftar geleneği de bozulmadı. Fevzi Çakmak Caddesi Otoparkı’nda bin 500 ve Emirsultan Meydanı’ndaki çadırda da her gün 500 kişiye iftar yemeği verilecek. Ramazan’ın ilk gününde vatandaşlar iftar sofralarındaki yerini alırken, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtılar.

HATAY’DA RAMAZAN BEREKETİ

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da, yardımların dağıtımı, geçici yaşam alanları oluşturulması ve seyyar tuvaletlerin kurulumuyla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan bereketini Hatay’da da yaşatıyor. Türkiye genelinden gelen yardımları her gün düzenli olarak Hatay’da afetzedelere ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın ilk gününde 3 ayrı noktada toplam 2 bin kişiye iftar ve sahur yemeği verdi. İftar ve sahur planlaması Ramazan boyunca devam edecek.