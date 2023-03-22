Ramazan ayına sayılı günler kala Antalya Büyükşehir Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Geleneksel Ramazan etkinlikleri bu yıl da Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı karşılamaya hazır. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Karaalioğlu Parkı içerisinde Ramazan Etkinlikleri düzenlenecek. Ramazan Etkinlikleri, 23 Mart Perşembe akşamı saat 21.30’da Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Sinân-ı Ümmî Musikî Topluluğu Konseri ve Sema Gösterisi ile başlayacak. Etkinliklerde her akşam 20.45’te Hacivat-Karagöz oyunu, 21.30’da ise Ramazan sohbetleri, tasavvuf müziği konserleri, orta oyunu ve çocuklar için geleneksel Ramazan gösterileri yapılacak.

Geleneksel Ramazan Etkinlikleri

Etkinlikler kapsamında 25 Mart Cumartesi akşamı Nursel Ergin ''Nursel'in Mutfağı'', 1 Nisan Cumartesi akşamı Sami Özer Tasavvuf Müziği Konseri, 7 Nisan Cuma ve 15 Nisan Cumartesi akşamı Sunay Akın “Mahya Işıkları”, 8 Nisan Cumartesi İbrahim Sadri Antalyalılar ile buluşacak.

Ramazan Çarşısı

17 Nisan Pazartesi akşamı Kadir Gecesi Özel Programı, 19 Nisan Çarşamba akşamı uluslararası çocuk gösterilerinin yanı sıra ortaoyunu, çocuklar için geleneksel Ramazan gösterileri de gerçekleştirilecek. Ayrıca vatandaşlar Karaalioğlu Parkı içerisinde kurulacak Ramazan çarşısında alışverişten yeme içmeye kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek.