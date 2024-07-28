PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, yaklaşık 25 bin çiftçinin oy kullandığı Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 72. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda güven tazeledi.KONYA (İGFA) - Yaklaşık 25 bin çiftçinin oy kullandığı Konya Pancar Ekicileri Kooperatifinin 72. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Ramazan Erkoyuncu, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Diğer 4 adaya büyük fark atan Başkan Erkoyuncu, yaptığı açıklamada kendisine teveccüh gösteren tüm çiftçilere teşekkürlerini sunarak, “Bana bu görevi tekrar layık gören değerli çiftçi kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Geçmişte sizi hiç mahçup etmedim, bundan sonrada asla mahçup etmem. Allah'a sığınarak söylüyorum bundan sonra her geçen gün iyileşeceğiz" diye konuştu.

Gösterilen teveccüh karşısında daha çok çalışacağını kaydeden Başkan Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Sayı çok önemli değil. Ben asla buradan kibirle yürümem. Diğer aday arkadaşlara karşı kafamı dik kaldırmam. Benim kimseye karşı öyle bir tavrım yoktur. Birileri benimle uğraştı cevap verdim. İrade gösterdiniz ben de o iradeye sadık kalmak zorundayım. Bana çok büyük teveccüh gösterdiniz. Bundan sonra daha çok çalışmak zorundayım. Ömrümün sonuna kadar, 4 yılımda bütün gücümle çalışacağım ve sizlere tertemiz borçsuz bir kurum bırakacağız. Hepinize çok teşekkür ederim, Allah razı olsun."