Büyükşehir Belediyesi’nin Sakarya’ya Ramazan’ın huzurunu yansıttığı Kitap Sokağı, minikleri kahkahaya boğan renkli bir kukla gösterisiyle renklendi.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Sokağında etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Her kesime hitap eden birbirinden eğlenceli aktivitelerle Ramazan’ın ruhunu yansıtan, huzurunu hissettiren sokakta minikleri kahkahaya boğan bir etkinlik gerçekleştirildi.

KAHKAHA DOLU DÜN

Sakarya’nın minikleri sokak içinde bulunan platformda “Kukla Oyunu” gösterisinde buluştu. 7’den 70’ye herkesin yüzünde tebessüm oluşturan Ramazan akşamları, bu oyunla renklendi. Kahkaların yükseldiği, eğlendirirken hayata dair önemli çıktılar sunan gösteri alkış yağmuruna tutuldu.

RAMAZAN BOYUNCA RENKLİ ETKİNLİKLER

Kitap Sokağı’nda Ramazan boyunca tasavvuf müziğinden semazen gösterilerine, konserlerden yarışmalara, Karagöz Hacivat’tan Kur’an-ı Kerim Tilavetine kadar birçok etkinlik ücretsiz olarak Sakaryalılarla buluşuyor.

“RAMAZAN SOKAĞI’NA BEKLİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ramazan’da birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı Ramazan Sokağı’mızda bir etkinliği daha geride bıraktık. Bu sokakta sanat hayat buluyor, yüzlerce usta kalemden binlerce eser Sakaryalılara sunuluyor. Tüm Sakarya’yı bekliyoruz” denildi.