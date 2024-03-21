Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan’ın huzurunu yaşattığı Ramazan Sokağı’nda son akşam tasavvuf konseriyle güzelleşti ve ikram edilen Osmanlı mirası lezzetleri Sakaryalıları nostaljik bir hissiyatla buluşturdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl Ramazan’da açılan ve geleneksel hale gelen Ramazan Sokağı’nda birbirinden renkli etkinliklere devam ediyor. Bu sokakta mübarek ay dinletiler, musiki ve semazen gösterileri, atölyeler ve ikramlarla renkleniyor, dolu-dolu geçiyor.

NOSTALJİK İKRAMLAR

Yapılan duygusal dokunuşlarla “Nerede o eski Ramazanlar?” sorusuna cevap olan sokakta binlerce kitap vatandaşlara sunuluyor, oluşturulan platformlarda keyifli organizasyonlara imza atılıyor. Sokakta, son akşam ise nostaljik bir atmosferle Sakaryalılara farklı bir deneyim oldu.

Görevli ekipler sokakta katılımcılara Osmanlı şerbeti, Osmanlı macunu, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram etti. Buna eşlik eden etkinliklerle de birlikte yaşanan akşam büyükleri çocukluğuna, çocukları ise tarihi bir mirasa götürdü.

TASAVVUF GECESİ

Ayrıca Klasik Türk Musikisi ve tasavvuf alanından eserler icra eden Sakarya Kent Orkestrası, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Tasavvuf dostlarının yoğun ilgi gösterdiği gece, huzurlu bir Ramazan akşamı olarak hatıralara yerleşti.

“RAMAZAN SOKAĞI’NA BEKLİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ramazan’da birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı Ramazan Sokağı’mızda bir günü daha geride bıraktık. Bu sokakta sanat hayat buluyor, yüzlerce usta kalemden binlerce eser Sakaryalılara sunuluyor. Geçmişimizden aldığımız ilham ile yaptığımız programlara hız kesmeden devam ediyoruz. Tüm Sakarya’yı bekliyoruz” denildi.