Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca 81 ilde engelli, yaşlı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan, sosyal yardım faydalanıcısı ve koruyucu ailelerden oluşan 155 bin aileye hizmet kalitesinin ölçülmesi ve vatandaşların beklentilerinin daha iyi anlaşılması için ziyaretlerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalarına Ramazan ayında da devam etti.



Bakanlık il yöneticileri bu kapsamda ramazan ayı boyunca bulundukları il ve ilçelerdeki bakanlık hizmet modellerinden yararlanan ailelere yönelik ihtiyaçların yerinde tespit edilerek, destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla düzenli ziyaretler gerçekleştirdi.

81 ilde vatandaşların memnuniyet düzeyleri ve hizmet kalitesi hakkındaki geri bildirimlerinin titizlikle değerlendirilmesi hedefiyle engelli, yaşlı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan, sosyal yardım faydalanıcısı ve koruyucu ailelerden oluşan 155 bin aile ziyaret edildi.

Toplanan geri bildirimlerle, bakanlığın hizmet politikalarına dayanak oluşturacak ve hizmetlerin daha etkin bir şekilde sunulmasına katkı sağlayacak ziyaretlerde yöneticiler, ailelerin beklentilerini ve önerilerini dinleyerek hizmetlerin daha kapsayıcı ve ihtiyaç odaklı hale getirilmesi için gerekli adımları değerlendirdi.

Hizmet kalitesini ölçmek ve vatandaş beklentilerini daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde yöneticiler, ailelerin yanında olduklarını ve aldıkları hizmetlere dair geri bildirimlerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.