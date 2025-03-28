Ticaret Bakanlığı, Ramazanda fahiş fiyat artışları nedeniyle 9 bin 926 kişiye 200,9 milyon TL ceza kesti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Ramazan sürecinde yapılan denetimler sonucunda, haksız ve fahiş fiyat artışları için 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı boyunca haksız ve fahiş fiyat artışlarına yönelik yapılan denetimlerini sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bayram öncesinde vatandaşların ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek her türlü uygulamalara karşı, iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle denetimlerin devam ettiği kaydedildi.

Ramazan ayı süresince mart ayında 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL, 2025 yılı ilk 3 ay toplamında ise 27 bin 321 gerçek ve tüzel kişiye 655,2 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgi de paylaşan bakanlık, "Ticaret Bakanlığı olarak özellikle bayram öncesinde ramazan ayı boyunca 81 il de bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla sadece mart ayında yapılan denetimlerimizde 46 bin 474 firma denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 9 bin 525 firma ve 46 bin 507 ürün neticesince 134,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret İl Müdürlüklerimiz 2025 yılı ilk 3 ayında ise toplamda 108 bin 802 firmada, 8 milyon 922 bin 234 ürünü denetlemiş bulunmaktadırlar" denildi.

Bu arada Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve fahiş fiyat denetimleri kapsamında mart ayında 9 bin 156 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, 6,1 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.