Ramazan ayında öğün sayısı ikiye düştüğü için bu öğünlerde ve öğünler arasında tüketilen her şey, günlük enerjinin yüksek kalması ve sağlıklı beslenme açısından önem taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasında hayati bir rol oynayan su; Ramazan ayında daha da önemli bir ihtiyaç haline geliyor.

Gün boyunca su içememek, sıvı kaybı dolayısıyla baş ağrısı, baş dönmesi veya halsizlik gibi problemlere yol açabiliyor. Bu nedenle, sahur ve iftar arasında 10-12 bardak su içilmesini öneren Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, Ramazan ayında özellikle mineral açısından zengin doğal kaynak ve doğal mineralli suların tercih edilmesi konusunda uyarıyor.

Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için bolca su içilmesinin önemine vurgu yapan Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe, “Vücudumuz normalde idrar çıkışı, terleme, vücut salgılarının üretimi ve daha birçok yolla belli miktarda su kaybeder. Ramazan ayında yeterli su içilmediğinde de vücutta sıvı kaybı gerçekleşeceğinden metabolik denge bozulur. Bu da tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, bayılma, baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik gibi belirtileri beraberinde getirir. Bu nedenle, özellikle sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfat gibi vücudumuz için hayati önemi olan mineralleri barındıran, doğal kaynak ve doğal mineralli suların tüketimine Ramazan ayında çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

“SU İÇMEKTE ZORLANANLAR LİMON, TARÇIN VE NANE İLE SULARI TATLANDIRABİLİR”

Orucun büyük bir bardak ılık suyla açılmasını ve kalan miktarın ise sahur ve iftar arasında içilmesini öneren Aktepe, şöyle konuştu: Ramazanda vücudun ihtiyacı olan mineralleri sağlayabilmek için içilen suyun dengeli doğal mineraller içeren doğal kaynak ve doğal mineralli su olmasına dikkat edilmeli, bu sebeple özellikle ambalajlı sular tercih edilmelidir. İftarda uzun bir açlık sürecinden sonra su içmekte zorlanan veya bulantı sorunu yaşayanlar sularına limon, tarçın, nane gibi hafif tat verici besinleri ekleyerek suyu daha kolay içebilir. Ayrıca su içmeyi sık sık hatırlamak için yakın çevrede her zaman dolu bir sürahi ve bardak bulundurulması da işe yarar. Bu konuda renkli ve eğlenceli ürünler tercih ederek su içmeyi keyifli hale getirebilirsiniz. Bununla birlikte, taze naneli veya fesleğenli ayran, şekersiz hoşaf veya komposto da iftar sofraları için son derece sağlıklı içecekler.” dedi