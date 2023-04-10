Sabri Ülker Vakfı, Ramazan ayı için gıda israfı uyarısında bulundu. Ramazan’da gıda israfının önüne geçmek için yemeklerin planlanması gerektiğine dikkati çeken Sabri Ülker Vakfı, Ramazan ayında tüm ailenin bir arada olduğu kalabalık iftar sofraları, birbirinden lezzetli yemekleri de beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, uzun süre açlık yaşanan bu dönemde, açlığın etkisiyle plansız ve fazla miktarda pişirilen yemekler çok sayıda artan yemeğe ve gıda israfına yol açabileceğine vurgu yapıldı.

Bu nedenle iftar ve sahur sofraları için menü planlamasının önem arz ettiğini kaydeden vakıf yöneticileri, "Avrupa’da her yıl ortalama 88 milyon ton gıda israf edildiği belirtilirken, 2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Raporu’na göre ise Türkiye'de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor. Özellikle Ramazan ayında sofralarımızı çeşit çeşit yemeklerle donatırken, gıda israfından kaçınmak, geleceğimiz için oldukça önemli. O nedenle Ramazan ayında gıda israfından kaçınmak için planlı market alışverişinin yanı sıra menü planlaması da önem arzetmektedir" dedi.