Ramazan ayında tok kalabilmek kadar, sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Uzmanlar sahur ve iftarda kaliteli ve sağlıklı bir beslenme programıyla tok kalmanın mümkün olabildiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayında kilo vermeyi engelleyen şey, uzun süre açlık sonrasında öğünlerde fazla kalori almaktır.
Doğru bir diyet uygulayarak Ramazan ayında hem sağlıklı kalıp hem de kilo vermek mümkün olacaktır.
RAMAZAN AYINDA KİLO VERMEK İSTEYENLER İÇİN ÖRNEK BESLENME LİSTESİ;
SAHUR;
Haftada 3 Gün;
- 4 Yemek Kaşığı Kadar Yoğurt
- 3 Yemek Kaşığı Kadar Yulaf ( Eti- Lifalif)
- 3 Adet Hurma / Kuru Kayısı / 1 İnce Dilim Ananas
- 10 Tane Çiğ Badem/ Fındık
- 1 Çay K. Toz Tarçın Ve Çörekotu
Haftada 4 Gün;
- Açık Şekersiz Çay/ Ihlamur/ Bitki Çayı
- 45 Gr Kadar Yarım Yağlı Beyaz Peynir / Lor Peyniri / Yağsız Köy Peyniri
- 1 Adet Haşlanmış Yumurta/ Menemen/ Omlet
- 2 Adet Ceviz
- 5 Adet Zeytin
- 2 Adet Hurma
- Domates- Salatalık- Dereotu- Maydanoz- Yeşillikler
- 3 Bardak Su!
İFTAR 1;
- 1 Bardak Su
- 1 Yemek Kaşığı Kuru Üzüm
- 30 Gr Kadar Lor Peyniri Üzerine 1 Çay Kaşığı Zeytinyağı
- 1 Kase Ezogelin Çorbası
15 Dk Ara Verilmeli;
İFTAR 2;
- 120 Gr Kadar Et- Tavuk- Balık- Köfte- Izgara- Fırında- Haşlama
- Mevsim Salata (Nar Ekşisi Ve Mısır Yok)
- 4 Yemek Kaşığı Kadar Sebze Yemeği (Etsiz Ve Susuz)
- 1 Bardak Maden Suyu
Veya
- 80 Gr Kadar Ton Balıklı Ve 45 Gr Beyaz Peynirli Bol Yeşillikli Mevsim Salata
- 1 İnce Dilim Tam Buğday Ekmeği / 1/8 Dilim Pide Ekmeği
- 1 Bardak Maden Suyu
Veya
- 8 Yemek Kaşığı Kadar Sebze Yemeği ( Etli Olursa 2 Çorba Kaşığı Kadar Et)
- 3 Adet Tam Ceviz
- Az Miktarda Tuz Ve Pulbiber
- 1 İnce Dilim Tam Buğday Ekmeği /1/8 Adilim Pide Ekmeği
GECE;
- 1 Bardak Maden Suyu
- 1 Bardak Ilık Suya 2 Yemek Kaşığı Kadar Organik Elma Sirkesi Konsun Ve İçilsin!