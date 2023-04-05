Ramazan ayında tok kalabilmek kadar, sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemlidir. Uzmanlar sahur ve iftarda kaliteli ve sağlıklı bir beslenme programıyla tok kalmanın mümkün olabildiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayında kilo vermeyi engelleyen şey, uzun süre açlık sonrasında öğünlerde fazla kalori almaktır.

Doğru bir diyet uygulayarak Ramazan ayında hem sağlıklı kalıp hem de kilo vermek mümkün olacaktır.

RAMAZAN AYINDA KİLO VERMEK İSTEYENLER İÇİN ÖRNEK BESLENME LİSTESİ;

SAHUR;

Haftada 3 Gün;

4 Yemek Kaşığı Kadar Yoğurt

3 Yemek Kaşığı Kadar Yulaf ( Eti- Lifalif)

3 Adet Hurma / Kuru Kayısı / 1 İnce Dilim Ananas

10 Tane Çiğ Badem/ Fındık

1 Çay K. Toz Tarçın Ve Çörekotu

Haftada 4 Gün;

Açık Şekersiz Çay/ Ihlamur/ Bitki Çayı

45 Gr Kadar Yarım Yağlı Beyaz Peynir / Lor Peyniri / Yağsız Köy Peyniri

1 Adet Haşlanmış Yumurta/ Menemen/ Omlet

2 Adet Ceviz

5 Adet Zeytin

2 Adet Hurma

Domates- Salatalık- Dereotu- Maydanoz- Yeşillikler

3 Bardak Su!

İFTAR 1;

1 Bardak Su

1 Yemek Kaşığı Kuru Üzüm

30 Gr Kadar Lor Peyniri Üzerine 1 Çay Kaşığı Zeytinyağı

1 Kase Ezogelin Çorbası

15 Dk Ara Verilmeli;

İFTAR 2;

120 Gr Kadar Et- Tavuk- Balık- Köfte- Izgara- Fırında- Haşlama

Mevsim Salata (Nar Ekşisi Ve Mısır Yok)

4 Yemek Kaşığı Kadar Sebze Yemeği (Etsiz Ve Susuz)

1 Bardak Maden Suyu

Veya

80 Gr Kadar Ton Balıklı Ve 45 Gr Beyaz Peynirli Bol Yeşillikli Mevsim Salata

1 İnce Dilim Tam Buğday Ekmeği / 1/8 Dilim Pide Ekmeği

1 Bardak Maden Suyu

Veya

8 Yemek Kaşığı Kadar Sebze Yemeği ( Etli Olursa 2 Çorba Kaşığı Kadar Et)

3 Adet Tam Ceviz

Az Miktarda Tuz Ve Pulbiber

1 İnce Dilim Tam Buğday Ekmeği /1/8 Adilim Pide Ekmeği

GECE;