Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, Ramazan ayındaki mide yanması yaşamamak için yapılması gerekenleri anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayında mide yanması, özellikle uzun süreli açlık, hızlı yemek yeme, ağır ve yağlı yiyecekler tüketme gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkar. Bazı insanlar oruç tutarken mide yanması yaşayabilirler çünkü gün boyunca yemek yememek, mide asidinin mide zarını tahriş etmesine ve yanma hissine neden olur. Ayrıca, iftar ve sahurda çok fazla yemek yenmesi de mide yanmasını yükseltir.

Bu durumun mide veya göğüs bölgesinde rahatsızlık veya yanma hissiyle karakterize olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, mide yanmasının genellikle sindirim sistemiyle ilgili problemlerden kaynaklandığını ve ancak bazen başka sağlık sorunlarının bir belirtisi de olabildiğini söyledi.

MİDE YANMASI YAŞAMAMAK VEYA AZALTMAK BUNLARI YAPABİLİRSİNİZ...

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, iftar ve sahurda dengeli bir şekilde beslenmeye özen gösterilmesini isterken, "Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Daha çok lifli gıdalar, meyve ve sebzeler tercih edin. Gün boyunca yeterli miktarda su içmeye özen gösterin. Su mide asidini seyrelterek mide yanmasını azaltır. İftar ve sahurda yavaş yiyerek sindiriminizi kolaylaştırın. Hızlı yemek yemek mide yanmasına sebep olur. İftar ve sahurda büyük porsiyonlardan kaçının. Daha küçük porsiyonlar halinde yemek yemek sindirim sistemini yormaz. Oruç tutarken ağır egzersizlerden kaçının. Fazla fiziksel aktivite mide yanmasını arttırır" diye konuştu.

Mide yanmasına sebep olan bazı besinler ve içecekleri de sıralayan Küçük Budak; "Kızartmalar, yağlı etler, fast food ürünleri gibi yağlı yiyecekler mideyi tahriş edebilir ve mide yanmasına neden olur, Acı biber, acı soslar, baharatlı yemekler gibi baharatlı yiyecekler mide asidinin artmasına neden olabilir ve mide yanmasını şiddetlendirebilir. Portakal suyu, limonata, domates, turunçgiller gibi asidik yiyecekler ve içecekler mideyi tahriş eder ve mide yanmasını arttırır, Kahve, çay, kola gibi kafeinli içecekler mide asidini yükseltir ve mide zarını tahriş ederek mide yanmasına yol açar bununla birlikte çikolata, içerdiği kafein ve teobromin gibi maddeler nedeniyle bazı kişilerde mide yanmasına neden olur. Bunlara da dikkat edilmeli" dedi.