Sosyal belediyecilik vurgusuyla çalışan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında hasta ve engelli olduğu için iftar yemeği hazırlayamayan ve yardıma muhtaç olan ailelere her gün 1300 öğün yemek ulaştırıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmet projelerine her gün yenilerini ekliyor ve 'sosyal belediyecilik' profilini güçlendirmek için gündüz-gece demeden çalışıyor.

Belediye bünyesindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Büyükşehir Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) Ramazan ayında daha fazla insana el uzatmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sakarya'nın merkezine ve kentin dört bir yanına hizmet götüren sosyal birimler engelli, yaşlı olan ve kimsesiz yardıma muhtaç insanların bu mübarek ayda yeterli imkânlara sahip olabilmeleri için 7/24 sahada görev yapıyor.

Bu kapsamda depremin yıkıma uğrattığı şehirlerde iftar çadırları açan Büyükşehir, Sakarya'da da öğün yemeklerini vatandaşların kapısına kadar götürüyor.Kent merkezinde bir fabrika gibi çalışan Büyükşehir Aşevi'nde günün erken saatlerinde kaynamaya başlayan kazanlardan çıkan yemekler şehrin her noktasına ulaştırılıyor.

Son verilere göre Sosyal Hizmetler Şubesi ve YADEM ekipleri, kendi yemeğini kendisi yapamayacak durumda olan yüzlerce vatandaşa her gün bin 100 öğün sıcak aşı kapılarından teslim ediyor. Ayrıca, iftar saatini dışarda geçiren ihtiyaç sahibi yaklaşık 200 vatandaş ise her gün orucunu Büyükşehir Aşevi'nde sosyal hizmet ekipleriyle birlikte açıyor.Sıcak yemeği kapılarından alan ve evlerine sıcak yemekleri ulaşan vatandaşların yüzlerindeki tebessüm ise Büyükşehir çalışanlarının tüm yorgunluğunu alıp götürüyor.