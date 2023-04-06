Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op Dr. Yaşar Akdoğan, Ramazan ayında doğru egzersiz ve spor programının nasıl yapılması gerektiği konusunda önemli bilgilendirmelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Ramazan ayında sağlıklı beslenmek ve kilo kontrolü sağlamak kadar düzenli egzersiz ve spor yapmak da önem taşıyor.

Nev Esentepe Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op Dr. Yaşar Akdoğan, Ramazan ayında nasıl spor yapılması gerektiği konusunda bilgiler verdi.

“Kişi sağlık için spor yapıyorsa, ramazan ayı boyunca antrenman programında bazı düzenlemeler yapmalıdır” diyen Dr. Akdoğan, “İftardan 2 saat sonra antrenman yapmak daha doğru olur. İftar öncesi veya hemen sonra egzersiz yapılmamalıdır.İftarda bol sıvı ve sindirimi kolay olan yiyecekler tüketmiş olmak gerekir.Antrenman 1 saatten daha uzun olmamalıdır.Spor, nemin ve sıcaklığın düşük olduğu ve tercihen hava akımının olduğu ortamda yapılmalıdır.Antrenman aşırı yorgunluk ve sıvı kaybına sebep olmayacak biçimde her zaman yapılandan daha hafif olmalı ve aralıklı yapılmalıdır.Giyim, iklim koşullarına uygun olmalı ve aşırı telemeyi engellemelidir.Yeterli uykuya dikkat edilmelidir. Uykusuzken yoğun antrenman yapılmamalıdır.Gün içinde yorucu aktivitelerden kaçınmak gerekir.Sakatlanmaları engellemek amacıyla spor öncesi ısınmak, spor sonrası vücudu esnetmek gibi her zaman geçerli egzersiz prensiplerine uymak gerekir” diye konuştu.

YORGUNLUK HİSSİ NORMAL

“Ramazan ayı boyunca birçok kişide olduğu gibi, sporcularda da yorgunluk hissi şikâyeti vardır” diyen Dr. Yaşar Akdoğan, “Profesyonel sporcunun oruç tutması performansını düşürebilir.Sporcular, yeterli kaloriyi ve gerekli besin maddelerini almaya dikkat etmelidir.Oruç tutan sporcuların çoğunda gözlenen özellik, Ramazan ayı boyunca daha yağlı yiyecekler, daha fazla hayvansal protein ve daha fazla şeker tüketilmesidir.Ramazan’da yaygın olarak sporcularda daha geç saatte yatma ve uyku eksikliği gözlenir.Ramazan ayında oruçlu olan sporcu kaçınılmaz olarak bazı zorluklar yaşayacaktır.Sıcak havada dayanıklılık azalır ve çabuk yorulma olur.Belirli bir sıklette yarışması gerekiyorsa kilo düştükten sonra yorgunluk dönemini oluşur.Birkaç güne yayılmış yarışmalarda yorgunluk gözlenir.Günün geç saatinde olan yarışmalarda zorluk çekilir.Günü erken saatinde yarışma olması bir önceki günün yorgunluğun devamına sebep olur” açıklamalarında bulundu.