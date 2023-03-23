Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı AkdeniDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.ANKARA (İGFA) - Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale il merkezi hariç bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, Manisa ve İzmir hariç bölge genelinin sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

KARS °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saalerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları ile akşam saatlerinden itibaren kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Ege’de 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, açıkları ile akşam saatlerinden itibaren kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Ege’de 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.