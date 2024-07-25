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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşmayı takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile RAMS Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, RAMS Başakşehir ile San Marino ekibi La Fiorita'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu mücadelesini izledi. İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını izledi

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